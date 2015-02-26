القبض على 3 أشخاص خلال سلخهم جاموسة نافقة لبيعها للجمهور بأخميم سوهاج

تمكن الملازم أول خالد النبوى ضابط بمركز شرطة أخميم والقوة المرافقة له، من ضبط سائق وعاملين بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج، حال قيامهم باستخراج جاموسة نافقة من إحدى الترع، وإعادة سلخها تمهيدًا لبيعها للجمهور.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بتمكن الملازم أول خالد النبوى، من ضبط عاملين وسائق أثناء سلخ جاموسة نافقة، عقب استجراجها من ترعة الخلوة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز، أنه أثناء مرور الضابط المذكور والقوة المرافقة له، لتفقد الحالة الأمنية شاهد جابر ك ع ح، 18 عامًا سائق توك توك، وعوض ر ا ر ق، 19 عامًا عامل، و ناصر ع ث أح، 21 عامًا، عامل، ويقيمون مدينة أخميم، حال قيامهم باستخراج إحدى المواشى النافقة من ترعة الخلوة بناحية الخلوة دائرة المركز وسلخها وتقطيعها بقصد بيعها للجمهور، على أنها صالحة للاستهلاك الآدمى، وعثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء "سكاكين"، تم التحفظ عليها وكذا عدد "8" أقراص تامول المخدر بحيازة الثانى والثالث ودراجة نارية "توك توك" يستخدمونها فى نقل اللحوم لمنزل الثانى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الثانى والثالث بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد التعاطى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 882 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.