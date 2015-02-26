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وفاة سجين جنائى بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد العمومى

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وفاة سجين جنائى بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد العمومى وفاة سجين جنائى بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن الوادى الجديد العمومى
لقى سجين مصرعه بسجن الوادى الجديد العمومى، بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة السجين المتوفى بمعرفة طبيب السجن، أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى توقف وظائف القلب ولا توجد إصابات ظاهرية .

وبسؤال رقيب الشرطة المعين بخدمة مستشفى السجن، قرر أنه حال تفقده المسجونين المحتجزين داخل المستشفى فوجئ بوفاة المسجون المذكور، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 675 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 م.

وكان قد ورد لقسـم شرطة الخارجـة المحضر رقم (3) عوارض مصلحى، والمحرر بمعــرفــة سجن الوادى الجديد العمومى شامـــلاً، وفاة المســـجون العزب أبوبكر عوض محمد، 46 سنة، مقيم مركز أرمنت محافظة قنا "نزيل السجن"، والمحبوس على ذمة القضية رقم 5160 جنايات قنا لسنة 1999 التهمــــة "قتل عمد"، الحكم "مؤبد"، وذلك داخل مستشفى السجن.

وبسـؤال شاهدى الواقعة والمحجوزين بالمستشفى أيدا ما جاء بأقوال رقيب الشرطة، وأضافا أن المسجون المتوفى كان يعانى من حساسية على الصدر، وكان يتم صرف علاج دورى له بصفة منتظمة، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365