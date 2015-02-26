مصرع طفلة فى الخامسة من العمر صعقا بالكهرباء بطما سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات مصرعها عقب صعق التيار الكهربائى لها، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى بطما جثة هامدة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير يفيد وفاة طفلة عقب صعق التيار الكهربائى لها بناحية قرية المدمر دائرة مركز شرطة طما.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز والرائد رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز بوصول الطفلة "أمانى.ع.ر.م" 5 أعوام وتقيم بناحية المدمر دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائى".

وبسؤال والد المتوفاة 57 مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو كريمته المتوفاة بالمنزل لامست يدها الغسالة الكهربائية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية إثر صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات وحدة مباحث المركز ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2473 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.