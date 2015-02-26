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ضبط طالبين بحوزتهما قطع من الحشيش المخدر فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط طالبين بحوزتهما قطع من الحشيش المخدر فى حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط طالبين بحوزتهما قطع من الحشيش المخدر فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة محافظة الوادى الجديد أثناء القيام بحملة مكبرة بدائرة قسم شرطة الخارجة من ضبط طالبين بحوزتهما قطع من الحشيش المخدر، حيث تم القبض على "محمود.ر.م.ع" طالب، مقيم الخارجة دائرة "قسم شرطة الخارجة"، بحوزته قطعتين لمادة بنية اللون يشتبه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1444 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.

كما تمكنت القوة من القبض على "محمد.أ.ح.أ" 20 سنة طالب مقيم دائرة "قسم شرطة الخارجة"، بحوزته قطعتى حشيش أيضا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عـن ذلك المحضر رقم 1445 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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