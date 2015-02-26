أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل ضُبط بحوزته ٣٩ لفافة هيروين أثناء بيعها بالشارع فى الوراق

Google+ Print
حبس عاطل ضُبط بحوزته ٣٩ لفافة هيروين أثناء بيعها بالشارع فى الوراق حبس عاطل ضُبط بحوزته ٣٩ لفافة هيروين أثناء بيعها بالشارع فى الوراق
أمر خالد عبد الحميد وكيل أول نيابة الوراق محافظة الجيزة، بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم الوراق، تفيد قيام عاطل بالاتجار فى المخدرات، وتوافد أشخاص مجهولين عليه لاخذ أكياس صغيرة الحجم، لم يعرف نوعها.

وبتكثيف المراقبة على المتهم تبين أنه يتاجر فى مخدر الهيروين، ويتم ذلك عن طريق التواصل مع عملائه عن طريق الاتصال الهاتفى.

وبإعداد كمين للمتهم، ألقى القبض عليه وبحوزته ٣٩ لفافة من مخدر الهيروين، زنة تلك الأكياس ٣٠ جرامًا، كما ضبط بحوزته ٣ هواتف محمولة للاتصال بعملائه.

وبعرضه على النيابة أنكر علاقته بالمضبوطات وحيازته للهواتف، التى أكد أنها ملكه وأنه يستخدمها، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365