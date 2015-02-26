حبس عاطل ضُبط بحوزته ٣٩ لفافة هيروين أثناء بيعها بالشارع فى الوراق

أمر خالد عبد الحميد وكيل أول نيابة الوراق محافظة الجيزة، بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم الوراق، تفيد قيام عاطل بالاتجار فى المخدرات، وتوافد أشخاص مجهولين عليه لاخذ أكياس صغيرة الحجم، لم يعرف نوعها.

وبتكثيف المراقبة على المتهم تبين أنه يتاجر فى مخدر الهيروين، ويتم ذلك عن طريق التواصل مع عملائه عن طريق الاتصال الهاتفى.

وبإعداد كمين للمتهم، ألقى القبض عليه وبحوزته ٣٩ لفافة من مخدر الهيروين، زنة تلك الأكياس ٣٠ جرامًا، كما ضبط بحوزته ٣ هواتف محمولة للاتصال بعملائه.

وبعرضه على النيابة أنكر علاقته بالمضبوطات وحيازته للهواتف، التى أكد أنها ملكه وأنه يستخدمها، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.