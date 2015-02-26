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اعترافات طالب: 100 جنيه مكافأة لمن يحرق سيارة ضابط شرطة أو قاضٍ

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اعترافات طالب: 100 جنيه مكافأة لمن يحرق سيارة ضابط شرطة أو قاضٍ اعترافات طالب: 100 جنيه مكافأة لمن يحرق سيارة ضابط شرطة أو قاضٍ
نجحت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف فى القبض على "محمد ج م و"، 16 سنة، بالصف الثانى الثانوى الفنى بالمدرسة الزخرفية للبنين، ومقيم ببندر ناصر، بعد اتهامه بالتحريض على العنف والمشاركة فى المظاهرات بدون ترخيص، ولكن اعترافات المتهم كشفت وقائع أخرى.

وكشفت اعترافات المتهم فى المحضر رقم 4172 جنح قسم بنى سويف لسنة 2015، عن أنه وآخرين يحصلون على مبلغ 50 جنيها مقابل المشاركة فى مظاهرات الإخوان داخل وخارج الجامعة، و50 جنيها أخرى على كل شخص يتم تجنيده للمشاركة معهم.

وأضاف المتهم فى اعترافه "أنا ومجموعة من زملائى أمثال محمد م ط، وعاصم ع ف، نحصل أيضاً على 100 جنيه مكافأة حرق سيارة ضابط شرطة أو قاضٍ"، لافتاً إلى أنه من بين تلك العمليات إشعال النيران فى سيارة مدير نيابة مركز ناصر.

وكانت تحريات فريق من إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى ورئاسة اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية قد أكدت أن الطالب المتهم وآخرين يتم استخدامهم فى التظاهرات والمسيرات الإخوانية، وتم رصده وضبطه داخل الحرم الجامعى بالتنسيق مع الأمن الإدارى برئاسة اللواء كمال صبرى.

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مصر 365