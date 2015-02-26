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ضبط موظفين لاستيلائهما على 50 ألف جنيه من أموال المعاشات بسوهاج

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ضبط موظفين لاستيلائهما على 50 ألف جنيه من أموال المعاشات بسوهاج ضبط موظفين لاستيلائهما على 50 ألف جنيه من أموال المعاشات بسوهاج
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من إلقاء القبض على موظفين بالوحدة الاجتماعية بفزارة، لتسهيلهما الاستيلاء على المال العام.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام رئيس وحدة اجتماعية ومندوب صرف بتسهيل استيلاء بعض المواطنين على المال العام المتمثل فـى أموال معاشات الضمان الاجتماعى، عن طريق صرفها لهم بدون وجه حق مقابل منافع مادية.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشيكل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، والرائد محمود الشريف وكيل القسم، وتم القبض على خليفة أ.إ.م، 55 عامًا، رئيس وحدة فزارة الاجتماعية، ويقيم دائرة مركز جهينة وجمال ع.ع.، 56 عامًا، مندوب الصرف بذات الوحدة، لقيامهما بتسهيل استيلاء بعض المواطنين على المال العام المتمثل فـى أموال معاشات الضمان الاجتماعى عن طريق صرفها لهم بدون وجه حق مقابل منافع مادية، بلغت جملتها حوالى 50 ألف جنيه، يحصل عليها كل منهما، وتم ضبط كل المستندات الدالة على الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 471 إدارى مركز جهينة لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365