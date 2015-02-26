ضبط 127 شريحة محمول مجهولة المصدر بعدة محلات للاتصالات بالداخلة

تمكنت قوة شرطة من ضباط مباحث مركز شرطة الداخلة بالوادى الجديد من ضبط 127 شريحة هاتف محمول لشركات الاتصالات بعدة محلات متخصصة فى بيع شرائح الهاتف المحمول، التى تبين أنها مجهولة المصدر، حيث تم القبض على "أ.م.س" 22 سنة، مقيم مدينة دائرة المركز أثناء تواجده بمحل اتصالات وبحوزته عدد 45 خط محمول، خاص بشركات "فودافون، وموبنيل، واتصالات"، مجهول المصدر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح اقتصادية مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م.

كما تم القبض على "م.خ.ب" 28 سنة صاحب محل للاتصالات، مقيم مدينة موط، دائرة المركز، بحوزته عدد 10 خطوط محمول خاصة بشركة فودافون مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 جنح اقتصادية مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م.

وتمكنت القوة من القبض على "ا.ك.ا" 38 سنة فنى صيانة وصاحب محل اتصلات بحوزته عدد 15 خط محمول خاصة بشركة فودافون مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 جنح اقتصادية مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م.

كما تم القبض على "ى.ا.م.ع" 39 سنة مدرس وصاحب محل لخدمات المحمول، حيث تم ضبط عدد 42 خط محمول خاصة بشركة موبنيل بدون عقود، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 جنح اقتصادية مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م.

كما ألقت قوات الأمن القبض على "ى.ع.ح.ع" 24 سنة طالب صاحب محل وبحوزته عدد 15 خط محمول خاصة بشركة موبنيل بدون عقود، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 جنح اقتصادية مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م.