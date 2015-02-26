تجديد حبس قيادى إخوانى متهم بالتحريض على العنف وتمويل المظاهرات بالبدرشين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البدرشين حبس "حسن.ف"، أحد كوادر جماعة الإخوان بالبدرشين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل مظاهرات الجماعة وتحريضه على العنف والدعوة للتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم "حسن. ف" 44 سنة، بعدما كشفت التحريات عن ضلوع المتهم فى أعمال العنف التى شهدتها قرى مركز البدرشين بجنوب الجيزة، وتمويله لمظاهرات الجماعة وتحريضه على العنف، وانضمامه لجماعة إرهابية.

وكانت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة قد خرجت لضبط المتهم بعد إصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتمكنت القوات من القبض على المتهم فى إحدى قرى مركز البدرشين وبحوزته جهاز لاب توب ومبلغ 5 آلاف جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة، التى أصدرت قرارها السابق.