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بدء تشغيل أكبر مركز لتوزيع قطع غيار تويوتا فى شمال أفريقيا بمدينة السادات

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بدء تشغيل أكبر مركز لتوزيع قطع غيار تويوتا فى شمال أفريقيا بمدينة السادات بدء تشغيل أكبر مركز لتوزيع قطع غيار تويوتا فى شمال أفريقيا بمدينة السادات
بدأت مجموعة شركات تويوتا ـ إيجيبت التشغيل الفعلى لأكبر مركز لتوزيع قطع الغيارالذى يعد الأول من نوعه فى شمال أفريقيا والثانى فى الشرق الأوسط ـ بعد مركز دبى ـ بمدينة السادات باستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه، ليستوعب المشروع احتياجات السوق المصرى خلال الـ10 سنوات المقبلة ويوفر قطع الغيار لخدمة ما يزيد على نصف مليون سيارة، وذلك فى خطوة تؤكد ريادة مجموعة تويوتا ايجيبت فى السوق المصرى.

يأتى المشروع فى إطار الخطة التوسعية الطموحة لتويوتا إيجيبت والذى يضم مركزاً عملاقاً للتوزيع يستوعب قطع غيار تصل قيمتها إلى 250 مليون جنيه، كما تم اختيار موقع المركز الذى تبلغ مساحته 30,000 متر مربع بعناية فى موقع استراتيجى يتوسط القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا، واستغرق تنفيذه 24 شهراً بمشاركة أكثر من 1200 عامل ومهندس بما يضمن إمداد الوكلاء المعتمدين والعملاء باحتياجاتهم بأقصى سرعة وبأسعار مناسبة لضمان أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع لعملاء تويوتا فى .

ولتلبية الطلب المتزايد على الأوناش والرافعات الشوكية ومعدات المخازن فى مصر تم إنشاء لأول مرة فى مصر مركز متكامل لخدمة هذه المعدات (بيع-صيانة-قطع غيار) - ملحق بالمشروع- على مساحة 6 ألاف متر مربع بالاضافة إلى مركز صيانة متكامل لخدمة سيارات تويوتا بمحافظة المنوفية ومنطقة الدلتا.

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مصر 365

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