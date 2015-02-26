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سيدات الريف فى ندوة عن مخاطر مرض أنفلونزا الطيور بالمنيا

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سيدات الريف فى ندوة عن مخاطر مرض أنفلونزا الطيور بالمنيا سيدات الريف فى ندوة عن مخاطر مرض أنفلونزا الطيور بالمنيا
قالت المهندسة أميرة عبد الفتاح مدير عام إدارة شئون المرأة بالديوان العام لمحافظة المنيا إن الإدارة بدأت فى تنفيذ حملة توعية للسيدات الريفيات ومربى الماشية حول أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية على مدار ثلاثة أسابيع، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والصحة والأوقاف.

وأضافت المهندسة أميرة عبد الفتاح أن الحملة تشمل لقاءات جماهيرية لعدد 43 وحدة قروية إلى جانب لقاءات تتضمن الأعراض التى تصيب الدواجن نتيجة الإصابة بالفيروس والأعراض التى تظهر على الإنسان المصاب وطرق الوقاية والعلاج والوقاية المناعية والإجراءات العلاجية علاوة على التناول من الجانب الدينى عن أهمية النظافة الشخصية والحفاظ على البيئة.

وأكدت المهندسة أميرة عبد الفتاح أن الحملة تأتى فى إطار خلق نوع من التواصل مع مربى الماشية والطيور والسيدات الريفيات ورفع الوعى لديهن فى التربية الآمنة.

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مصر 365