47 مرشحا يخوضون انتخابات مجلس النواب على 4 مقاعد بمطروح

تشهد انتخابات البرلمان 2015 بدائرتى محافظة مطروح معارك تكسير عظام من خلال تفتيت الأصوات بين المرشحين من مختلف القبائل وداخل القبيلة الواحدة، بعد ضرب عدد كبير من أبناء القبائل باتفاقيات قبائلهم على اختيار مرشحين بعينهم لتمثيل القبائل عرض الحائط وتقدموا للترشح ضد ابناء عمومتهم.

ووصل الأمر إلى ترشح شقيقين بالدائرة الثانية، وتشير التوقعات إلى صعوبة المعركة الانتخابية خلال الجولة الأولى والصعوبة الشديدة فى حسم أى من المرشحين بالدائرتين فوزه من الجولة الأولى وستكون هناك جولة إعادة على جميع المقاعد، كما تشير التوقعات إلى أن دور الاتفاقية القبلية سوف يبرز بقوة وسيكون لها كلمة الفصل وحسم المعركة الانتخابية خلال جولة الاعادة كما كان يحدث سابقا من خلال التربيطات وحشد التكتلات القبلية خلف مرشح كل قبيلة.

وقد وصل عدد المرشحين إلى 47 مرشحا بالدائرتين منهم 26 مرشحاً على مقعدى الدائرة الأولى والتى تضم مراكز ومدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم و21 مرشحا على مقعدى الدائرة الثانية التى تضم مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة وسيوة حتى غلق باب الترشح وإعلان اللجنة القضائية المشرفة على تلقى الطلبات بمجمع محاكم مرسى مطروح الجديد، برئاسة المستشار سعد السعدنى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، كشوف أسماء المرشحين المقبولة أوراقهم واعلان ارقامهم ورموزهم الانتخابية.

وننشر أسماء المرشحين بالدائرتين وهم بالدائرة الأولى صالح سلطان حسن، وشهرته المهندس صالح سلطان، وجاد المولى عبد اللطيف عبد المالك، وشهرته عبد الله عبد اللطيف، وعبد الخالق عبد السميع سنوسى، وشهرته عبد الخالق سنوسى، وعلى نصيب عبد الكريم، وشهرته عادل القطعانى، وياسر لطفى سالم درويش، وشهرته ياسر لطفى غنيم، ورافع صالح هاشم، وشهرته رافع هاشم، وعيسى عبد الرحمن مسعود، وشهرته عيسى البس، وزينب إبراهيم عبدالله، وشهرتها الدكتورة زينب السنينى، وأحمد توفيق إمبابى، وشهرته أحمد إمبابى، وسالم عوض سعد، وشهرته الشيخ سالم السمالوسى، ومخلص هارون، وخميس سليمان عبدالقادر، وشهرته خميس أبوقدورة، ورافع حميدة يونس، وشهرته رافع أبو دولات، ومسعود عبد الكريم فضل، وشهرته مسعود الحبونى، وسليمان فضل عبدالرحيم، وشهرته سليمان فضل العميرى، وخالد مفتاح صابر، وشهرته خالد العشيبى، وعبد الفتاح فرحات مسعود، وشهرته فتح الله مسعود، وفتحى فرج حمزة، وشهرته فتحى حمزة، وعماد عبد الحليم صالح، وشهرته عماد بشير، ومحمود يوسف حمودة، وشهرته محمود يوسف، وغادة عبد الله راغب محمد، وشهرتها غادة الدربالى، ورسمية عبد الحافظ محمد، وشهرتها رسمية عبد الحافظ، وفوزى مصيبع أبو زريبة، وشهرته مهدى العمدة، وعبد الفتاح جمعة بدر، وشهرته فتحى قدورة، وعبد الحليم عمر عبد الحميد، وشهرته عبد الحليم أبوا لحنفة، وأحمد عزت حمودة، وشهرته أحمد عزت.

والمرشحون بالدائرة الثانية، التى تضم مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة وسيوة طبقا لأسبقية التقديم رزق جالى نصر الله، وشهرته رزق جالى، ورزق شعبان فرج، وحسن نصر الله محمد، وشهرته حسن نصرالله، وعبد الرحمن راضى أبو شليف، وشهرته حويج راضى، وعمران فتحى كيلانى، وشهرته عمران كيلانى، وعبد الله عياد جمعة محمد، وشهرته عبد الله عياد، وصلاح الدين عياد جمعة، وشهرته صلاح الدين عياد، وصالح فايز محارب جمعة، وشهرته صالح فايز، وأحمد رضوان فهمى، وشهرته أحمد رضوان الصعيدى، وعبد الحكيم عوض محمود، وشهرته حليم أبو الحمر، ومختار جمعة عبد الفتاح، وشهرته مختار بوجمعة، ويعقوب على أحمد، وشهرته يعقوب البيه، ومجدى سعد رحومه، وشهرته مجدى حميدة، وخميس ناصف عبد الحميد، وشهرته خميس ناصف الفردى، ومختار جبريل على، وشهرته مختار أبوطاقة، وأحمد عاطف أحمد عثمان، وشهرته أحمد المراغى، ونصار سنوسى مطرى، وشهرته نصار سنوسى، وهانى سعد حسين، وشهرته هانى أبوقاوى، وفوزى عبد المقصود موسى، وخير الله عبد الحميد عياد، وشهرته خير الله عبد الحميد، ورفعت جمعة مرتاح، وشهرته رفعت جمعة.



>

أنور عياد جمعة



>

جاد المولى عبد اللطيف



>

حسن نصرالله القاسمى



>

رزق جالى نصرالله



>

رزق شعبان عضو مجلس الشورى الأسبق



>

رسمية عبد الحافظ



>

زينب السنينى



>

سالم عوض السمالوسى



>

سليمان فضل العميرى



>

صالح سلطان



>

صلاح عياد جمعة أبو أحمد



>

عبد الحليم عبد ربه ابو الحنفه



>

عبد الخالق السنوسى



>

عبدالخالق السنوسى



>

عبدالرحمن بوراضى القاسمى وشهرته حويج راضى أبو قطيفة مرشح حزب النور



>

فوزى مصيبع أبو زريبة وشهرته مهدى العمدة



>

محود يوسف



>

ياسر لطفى غنيم