الاكتئاب يرفع احتمالية ارتكاب جرائم العنف بمقدار 3 أضعاف

مرضى الاكتئاب أكثر عرضة لارتكاب جرائم عنف أو جرائم جنسية مقارنة بنسبة الجريمة بين عموم السكان، هذا ما دراسة جديدة من قسم الطب النفسى فى جامعة أوكسفورد فى بريطانيا.

نسبة الجرائم والعنف بين مرضى الاكتئاب أعلى من عموم السكان..

>وفقا لموقع بى بى سى الإخبارى والبريطانى فإن باحثى الدراسة حللوا 47158 من السجلات الجنائية لمرضى الاكتئاب بين الشعب السويدى، وقارنوها مع السجلات الجنائية لـ898454 من السويديين غير المصابين بالمرض، ووجدت ارتفاع النسبة إلى 3 أضعاف مقارنة بعموم السكان، حيث كان 3.7% من الرجال و0.% من النساء المصابين بالاكتاب لديهم مشاكل جنائية، بينما النسبة فى عموم السكان 1.2% للرجال، و0.2% للنساء.

دراسة العنف بين مرضى الاكتئاب هى الأولى من نوعها..

>ويقول الباحثون إنها المرة الأولى التى تهتم الأبحاث الطبية بارتفاع نسبة الجرائم بين المصابين بالاكتئاب مقارنة بعموم السكان، وأن تركيز الدراسات فى مرضى الاكتئاب يتركز على إيذاء النفس والأعراض الذهنية واستخدام العقاقير، وعلى الرغم من ميل مرضى الاكتئاب دائما إلى الانتحار كمشكلة أولى، إلا أن إيذاءهم للغير وارد أيضا وارتكابهم لجرائم عنيفة هو نسبة عالية مقارنة بغير المرضى، لذا يجب على العاملين فى مجال الصحة العقلية أن ينتبهوا لهذا الأمر.

ومما يذكر أن هناك أمراض عقلية أخرى ترتبط بارتكاب الجرائم والعنف مثل الاضطراب ثنائى القطب والولع.

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