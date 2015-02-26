إمكانية الإفراج عن مصري في جوانتانامو بسبب وزنه ومرضه

اعتبرت لجنة حكومية أميركية لمراجعة وضع السجناء في سجن جوانتانامو الذي وعد الرئيس باراك أوباما بإقفاله، أمس الأربعاء، أنه بالإمكان “إطلاق سراح” سجين مصري بسبب وزنه ومرضه.

وجاء في بيان للجنة المؤلفة من ممثلين عن ست وزارات، أو وكالات تابعة للحكومة الأميركية، أن طارق السواح (57 عاما) لم يعد يعتبر تهديدا لأمن الولايات المتحدة ويمكن نقله إلى بلد يمتلك “بنية تحتية طبية مناسبة”.

وأصبح المصري الذي كان القضاء العسكري ينوي في وقت ما محاكمته أمام محاكمة في جوانتانامو، يعتبر بأنه “أحد المعتقلين المطيعين جدا” كما “أوصى بنقله” وعلى غرار ما حصل مع 54 معتقلا آخرين من قبله من أصل 122 رجلا معتقلين في جوانتانامو.

وأوضح البيان أن لجنة المراجعة أخذت علما بـ”تغيير عقيدته وتخليه عن العنف وكذلك وضعه الصحي والجهود التي يبذلها لتحسينه”.

وأضاف أن “المعتقل ليس على اتصال مع المتطرفين خارج جوانتانامو وتعهدت عائلته بمساعدته بعد نقله”.

وكان السواح قد اعتقل في ديسمبر 2001 على الحدود الباكستانية الأفغانية ونقل إلى غوانتانامو في مايو 2002، وأقر أنه أعطى دروسًا في تقنيات المتفجرات في معسكر القاعدة حيث هنأه أسامة بن لادن “شخصيًا على عمله الجيد”، حسب ما كشف عنه موقع ويكيليكس.

واعتبر البنتاجون في هذه الوثيقة التي تعود إلى 2008 أن “المريض يخضع لمراقبة حثيثة بسبب مشاكله الصحية المزمنة والخطيرة: هو مصاب بالسمنة المرضية مع مستوى كوليسترول مرتفع وسكري ومرض في الكبد غير مرتبط بالكحول وتشوهات عضوية في الظهر مع إصابته بعرق النسا”.

وقد تساهم صحته في إطلاق سراحه ولكن لا شيء يشير حتى الأن بأن الحكومة وجدت بلدا يستقبله.

وتعمل وزارتا الخارجية والدفاع عن إقناع دول اخرى باستقبال معتقلين في غوانتانامو يمكن “اطلاق سراحهم”.

أ ف ب