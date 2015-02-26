أمريكا تندد بهجمات تنظيم "داعش" على قرى مسيحية فى سوريا

نددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء بالهجمات التى نفذها تنظيم الدولة الاسلامية مؤخرا على قرى مسيحية أشورية فى شمال شرق سوريا والتى قالت انها شملت إحراق منازل وكنائس وخطف النساء والأطفال والمسنين.

وقال البيت الأبيض فى بيان "هذه ليست سوى أحدث جولة من الفظائع التى يقترفها داعش ضد أبرياء من المنطقة."

وقال ناشطون سوريون مسيحيون يوم الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية خطف ما لا يقل عن 150 شخصا من قرى مسيحية أشورية فى شمال شرق سوريا بعدما اجتاح المنطقة.

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