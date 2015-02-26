مصادر: "الاستثمار" تدرس تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة

كشفت مصادر بالشركات القابضة أن هناك حالة من القلق لدى تلك الشركات جراء غموض مواعيد عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية لها، وبحسب المصادر لـ"اليوم السابع" فإن هناك مؤشرات من وزارة الاستثمار تشير إلى قرب تغيير عدد من رؤساء الشركات وبالتالى فإن مواعيد عقد الجمعيات تم إرجاؤه لانشغال وزير الاستثمار أشرف سالمان بالإعداد لمؤتمر شرم الشيخ من جانب، وجولاته الخارجية للترويح للمؤتمر، فضلا عن انشغاله بتعديلات قانون الاستثمار من جانب آخر.

وقالت المصادر إن تأخير عقد الجمعيات يأتى تزامنا مع معلومات تشير إلى نية الوزير تغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة خلال الجمعيات التى لم تحدد مواعيدها بعد حيث أن عدد من الشركات القابضة لم تحقق المستهدف منها وفق سياسة الارقام التى ينتهجها الوزير، وكان آخرها الجمعية الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى أرجأت أيضا عقد جمعيتها العمومية.

يذكر أن الشركات القابضة التى لم تعقد جمعياتها هى القابضة الكيماوية والقابضة للنقل والقابضة للأدوية والقابضة للغزل والنسيج والقابضة للتشييد والتعمير.