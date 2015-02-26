دراسة إنجليزية: الثوم يقتل البكتيريا المسببة لالتهابات الرئة

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج هامة حول نبات الثوم، حيث أفادت أن الثوم يمكن أن يقتل البكتيريا التى تسبب التهابات الرئة، والتى قد تمثل تهديدا مباشرا لحياة الإنسان وخاصة مرضى التليف الكيسى.

ووفقاً للبحث الجديد الذى نشر فى المكتبة العامة للعلوم بمجلة “Plos One”، فإن المادة الكيميائية المكونة لنبات الثوم والمعروفة باسم "الأليسين"، يمكن أن تمثل علاجا فعالا ضد مجموعة من البكتيريا المعدية شديدة المقاومة لمعظم المضادات الحيوية.

وأوضح الباحثون أن التليف الكيسى مرض ينجم عن مخاط لزج يشبه الغراء، ويتراكم فى الجسم ويؤدى إلى ظهور مشاكل فى الأعضاء الداخلية منه، وخاصة فى الرئتين والبنكرياس. وأفاد الباحثون أن الثوم يحتوى على "الأليسين" الطبيعى الذى يلعب دوراً هاماً فى درء مسببات الأمراض.

وكشف العلماء من جامعة إدنبره الإنجليزية، أن الأليسين يقتل البكتيريا المخفية عن طريق تعديل الإنزيمات الرئيسية كيميائياً، وهذا يمكن أن يفتح الباب للعلاجات المستخدمة فى تركيب المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات.

وأضاف جون غوفان الأستاذ بجامعة إدنبره، بمركز الأمراض المعدية، أن الثوم يستخدم منذ فترة طويلة بواسطة الآلاف من المعالجين التقليديين لعلاج الأمراض، ولكن مؤخرا بدأ الاهتمام بدراسة فوائدة بالطرق العلمية.

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