نقيب صيادى السويس: بحث مشكلات الصيد والثروة السمكية مع وزير الزراعة

قال نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، بكرى أبو الحسن، إن الحكومة مهتمة للغاية بتطوير مهنة الصيد والحفاظ على الثروة السمكية، وأنه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماع بين وزير الزراعة وممثلين عن الصيادين بمحافظتى السويس وكفر الشيخ لبحث مشكلات الصيد.

وأشار بكرى أبو الحسن - فى تصريح له أمس الأربعاء - إلى أن الرئاسة كلفت وزير الزراعة بضرورة بحث مقترحات الصيادين ونقابات الصيد لتطوير المهنة.

وأضاف نقيب وشيخ الصيادين بالسويس أن الفترة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا بمهنة الصيد، مؤكدا أن المزارع السمكية المخطط لإنشائها بالقرب من قناة السويس الجديدة بالضفة الشرقية للقناة ستتيح إنتاج كميات كبيرة من الأسماك وستساعد فى تحقيق الوفرة فى الأسواق.