الأحد.. وزيرة القوى العاملة تزور السويس لحل مشكلة "مصر إيران للنسيج"

قال مصدر مسئول بديوان عام المحافظة إن اللواء العربى السروى محافظ السويس سوف يستقبل ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة الأحد المقبل، وهى الزيارة الأولى لها للمحافظة لمناقشة الأوضاع العمالية بالسويس، وفى مقدمتها مشكلة عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج المتوقفة عن العمل منذ أسبوع بسبب إضراب العمال.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن لقاء المحافظ بوزيرة القوى العاملة سيتم بالديوان العام واستعراض كل مستجدات العمالة وفرص العمل بالمناطق الصناعية، وبحث عدد من الملفات الخاصة بفرص الاستثمار، التى ستطرح بالمؤتمر الاقتصادى العالمى فى مارس المقبل بشرم الشيخ.