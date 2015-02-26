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محافظ كفر الشيخ: الشرطة عادت أقوى مما كانت.. ومصر قوية بأبنائها

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محافظ كفر الشيخ: الشرطة عادت أقوى مما كانت.. ومصر قوية بأبنائها محافظ كفر الشيخ: الشرطة عادت أقوى مما كانت.. ومصر قوية بأبنائها
أشاد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ الأمن وتطبيق القانون، مشيراً أن الشرطة عادت أقوى من ذى قبل مؤكداً أنه يضغط عليهم أكثر من اللازم ويتحملون مالا يطيقه أحد.

وأضاف الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ أن رجال الشرطة متواجدين فى الشوارع لحمايتنا، فى حين أننا نكون فى المنازل، وهم الذين يخرجون لأمننا، ومنهم من يصاب بطلقة ويموت من أجلنا.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ الميدانية لمدينة قلين رافقه أثناء الزيارة اللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة قلين والمهندس حسن دخيل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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مصر 365