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جامعة السادات: قوافل بيطرية مجانية لقرى المنوفية لعلاج الحيوانات والطيور

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جامعة السادات: قوافل بيطرية مجانية لقرى المنوفية لعلاج الحيوانات والطيور جامعة السادات: قوافل بيطرية مجانية لقرى المنوفية لعلاج الحيوانات والطيور
أعلن الدكتور شعبان جاد الله عميد كلية الطب البيطرى بجامعة السادات، عن تنظيم الكلية لقوافل طبية بيطرية مجانية لقرى مركز منوف خلال الأيام المقبلة، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية بالفرق الخامسة والرابعة فى تخصصات الأمراض المشتركة والجراحة والتخدير والأمراض الباطنة والمُعدية والتوليد والتناسليات وطب الطيور والأرانب.

وتقوم هذه القوافل بتقديم الأدوية الخاصة بالديدان الداخلية والخارجية ومضادات حيوية للدواجن والحيوانات، ومضادات الالتهاب والمراهم وخيوط جراحية وأدوية خاصة بعلاج العقم مجانًا لجميع الحالات، موزعة طبقًا لنوع الحيوان والإصابة .

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