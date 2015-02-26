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طرق جديدة لعلاج أنفلونزا الطيور فى مؤتمر أمراض الصدر بطب المنوفية

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طرق جديدة لعلاج أنفلونزا الطيور فى مؤتمر أمراض الصدر بطب المنوفية طرق جديدة لعلاج أنفلونزا الطيور فى مؤتمر أمراض الصدر بطب المنوفية
اختتم المؤتمر السنوى الثانى لجمعية النيل للأمراض الصدرية، والذى عُقد بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنوفية فعالياته، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الباسط يونس محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الجديد فى علاج أمراض الصدر والرعاية المركزة.

وأشار الدكتور إبراهيم المحلاوى رئيس المؤتمر والجمعية، إلى أن المؤتمر ناقش من خلال ورشتى عمل 12 بحثًا جديدًا حول طرق تشخيص الحالات الحرجة والعلاج بالأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى اللا اختراقية وعمل غازات الدم وطرق قراءتها وآلية التعامل مع مرضى الجهاز التنفسى الصناعى، وكيفية متابعته وطرق الفطام من أجهزة التنفس الصناعى للحالات الحرجة.

وأكد الدكتور إبراهيم المحلاوى، أن المؤتمر ناقش أهم طرق علاج أنفلونزا الطيور والخنازير، وطرق التعامل مع متلازمة الاضطراب التنفسى للبالغين التى تنتج عن الإصابة بهذا المرض.

وأوضح الدكتور سامى الدحدوح، مقرر المؤتمر أن هذه الحالات تتعرض سريعًا للإصابة بالفشل التنفسى الحاد أو الدخول فى غيبوبة، مما يتطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعى بآلية معينة تتكلب تدريب الأطباء وطاقم التمريض على هذه الآلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم المحلاوى، أن الحالات الحرجة المصابة بالأنفلونزا تتطلب وضعها على جهاز غسيل الرئة "أكمو"، وهو جهاز يتطلب توافره بكل مستشفيات الصدر، ولا يوجد إلا بمستشفى قصر العينى فقط، وأن القسم يسعى لشراء هذا الجهاز لإنقاذ حياة المرضى.

كما أكد الدكتور سامى الدحدوح، ضرورة استخدام المضادات الحيوية بطرق معينة لعلاج الالتهاب الرئوى حسب حالة المريض الصحية ومدى إصابته بأمراض مزمنة، وحسب توصيات الإيدز والجمعية المصرية للأمراض الصدرية.

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مصر 365