ليلة_الابطال - بالفيديو .. ليفركوزن يسقط أتليتكو في يوم الخسائر الأربع

تغلب باير ليفركوزن على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أٌقيمت مساء الأربعاء على ملعب باي أرينا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب هاكان كالهانجولو في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في لقاء العودة بملعب فيسنتي كالديرون في السابع عشر من الشهر المقبل.

المباراة كانت مقسمة إلى نصفين، فخلال الشوط الأول كانت السيطرة كلية لأصحاب الأرض وكادوا يهزوا شباك الأتليتي مبكرا، بعدما فشل دفاع الفريق الإسباني في تشتيت الكرة القادمة من ركلة ركنية، ليسددها أمير سباهيتش، لكن ماريو ماندزوكيتش ينقذ مرماه بإبعاد الكرة من على الخط.

توالت هجمات بايرن ليفركوزن بعدما سدد سباهيتش كرة صاروخية من أمام منطقة الجزاء، لكن العارضة وقفت حائلا أمامه لتحرمه من تسجيل هدفا رائعا.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني، كاد أتليتكو مدريد أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد تياجو مينديز الكرة بمقصية، لكن حارس مرمى أصحاب الأرض زاد عن مرماه.

وشهد ذلك الشوط إجراء دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو لتبديلن إضطراريين بخروج سيكويرا وسول نيجويز للإصابة، وشارك بدلا منهما خيسوس جاميز، وراؤول جارسيا.

الشوط الثاني كان مقسما في أحداثه، ظل ليفركوزن مسيطرا على اللقاء إلى أن استطاع تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة، أنهاها كالهانجولو بتسديدة قوية في الشباك، بعد تمريرة بينية بالكعب من كريم بلعربي.

بعد الهدف استفاق أتليتكو هجوميا، ودفع سيميوني بآخر تبديلاته بمشاركة فيرناندو توريس بدلا من أردا توران لزيادة الفاعلية في الخط الأمامي.

ومن ركلة ركنية أدرك توريس التعادل من ركلة ركنية، لكن الحكم ألغاه بداعي خروج الكرة من الملعب قبل وصولها للمهاجم الإسباني.

وفي الدقيقة 76 تدخل تياجو مينديز بشكل قوي على قدم كريم بلعربي، ليحصل على الإنذار الثاني، ويخرج مطرودا من المباراة، ليزيد من أوجاع أتليتكو بعدما حصل دييجو جودين على إنذارا ويتأكد غيابه عن لقاء العودة للإيقاف.

حاول أتليتكو إدراك التعادل فيما تبقى من عمر اللقاء، لكن لم يفلح في مسعاه، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

شاهد الهدف