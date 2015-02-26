الأفضل والأسوأ والأطرف في جولة دوري أبطال أوروبا

مع عودة دوري أبطال أوروبا عادت المتعة من جديد، وبعد إقامة مباريات جولة ذهاب دور الـ16 ظهرت عدة لقطات ربما هي الأفضل في الجولة وأخرى هي الأسوأ وبرز نجم بعض اللاعبين.

ميسي الساحر يضيع ركلة الجزاء الـ15 في تاريخه، وسواريز يسجل أول ثنائية له بقميص البلوجرانا، ويوفنتوس يخرج من استاد يوفنتوس أرينا بنصر مؤقت بعد هزيمة بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

أرسنال يسقط على ملعبه بثلاثية مقابل هدف أمام موناكو،

ويرصد FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في جولة الذهاب من دوري الـ16 في دوري أبطال أوروبا:

أفضل لاعب

لويس سواريز سجل أول ثنائية له مع برشلونة هذا الموسم في المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وبرشلونة والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح البلوجرانا.

اللاعب الأورجوياني استطاع أن يسجل ثنائية صعبت فرصة التأهل للسيتي، ولولا تألق جو هارت لسجل سواريز "هاتريك" في المباراة.

الساعة تشير للدقيقة 16 من عمر المباراة، "الساحر" ميسي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء فشل فينسنت كومباني في تشتيت الكرة، وجاءت تحت قدمي من لا يرحم أمام المرمى، سواريز استغل خطأ المدافع وسدد الكرة بيسراه قوية سكنت الشابك.

لم يكتف سواريز بالهدف الأول، ففي الدقيقة 30 ميسي ركض بالكرة وراوغ كل من حاول لمس الكرة، ثم أرسل عرضية في الناحية اليسرى لخوردي ألبا، والأخير أرسل عرضية أرضية رائعة، سواريز يهرب من الرقابة ويضع نفسه ببراعة في مواجهه المرمى ولم يجد أي صعوبة في وضع قدمه في الكرة ليعلن عن تقدم برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

أسوأ لاعب

كانت المنافسة شرسة بين كومباني ومدافع يوفنتوس جورجيو كيليني على لقب الأسوأ، فالثنائي ارتكب خطأين تسببا في هدفين بشباك فريقهما.

لكن خطأ كومباني تسبب في خروج مانشستر سيتي مهزوما على أرضه ووسط جماهيره بجانب أداءه السيئ في المباراة.

الهدف الأول لبرشونة في مانشستر سيتي جاء بعد أن فشل المدافع البلجيكي تشتيت الكرة واستغل سواريز الخطأ وسجل الأول للبلوجرانا، أما الهدف الثاني فهرب سواريز من الرقابة ومرت الكرة من أمام كومباني بسبب تمركزه السيئ.

هذا فضلا عما فعله ليونيل ميسي من مراوغات لكومباني والتي كانت سببا رئيسيا في هدف البلوجرانا الثاني، وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح برشلونة الضيف.

أغرب فرصة ضائعة

على الرغم من تألق ميسي طول المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وبرشلونة، إلا أن النجم الأرجنتيني أضاع فرصة هدف كانت كفيلة بحسم التأهل في مباراة الإياب، " لولا ميسي لحسمنا التأهل" هكذا صرح أندرياسإنيستا بعد نهاية المباراة.

الغريب في الفرصة الضائعة ليست في أن ميسي أضاع ركلة الجزاء، لكن بعد أن سدد الركلة عادت اليه مرة ثانية، والمرمى خال، سددها برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ركلة الجزاء هي الخامسة عشر الضائعة في تاريخ النجم الأرجنيتني ، أخر ركلة جزاء أضاعها ميسي كانت في كأس إسبانيا أمام أتليتكو مدريد في يناير الماضي.

أطرف لقطة

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع في مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة، ميسي على تنفيذ ركلة الجزاء تركيز الجميع منصب حول أقدام الأرجنيتيني في مواجهة قفاز جو هارت، كانت هناك مواجهة أخرى بين مشجع من سيتي ونيمار الجالس على مقاعد البدلاء.

المشجع أخذ يشير للبرازيلي بإشارات إستفذت اللاعب، الطريف أن نيمار انساق وراء التحدي، وأشار للمشجع بأن يأتي اليه...لا أعلم ما كان سيحدث إذا ذهب المشجع لنيمار.

أفضل إنقاذ

في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي جمعت بين باير ليفركوزن وأتليتكو مدريد، ركلة ركنية نفذت مباشرة داخل منطقة جزاء أتليتكو، تم تشتيت الكرة من قبل الدفاع، لكن عادت للمدافع البوسني أمير سباهيتش المتقدم، سددها نحو المرمى لكن ماندزوكتيش تألق وأخرج الكرة قبل أن تمر خط المرمى.

أفضل فريق

الجميع كان يتوقع أن قرعة دور الـ16 كانت في مصلحة أرسنال نظرا لعدم قوة موناكو بباقي الفرق المتأهلة، لكن الفرنسيين قدموا مباراة رائعة أمام المدفعجية.

وفاز موناكو على أرسنال بنتيجة 3-1 على استاد الإمارات وهو ما يجعل فرصة تأهل المدفعجية شبه مستحيلة، مباراة العودة ستقام على أرض الفريق الفرنسي وهو ما يعزز حظوظه في التأهل لدور الـ8.

وسجل جيوفري كوندوجبيا هدف موناكو الأول من تسديدة صاروخية ارتطمت في جسد بيير ميرتساكر وحولت اتجاهها وسكنت شباك ديفيد اوسبينا حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 53 عزز ديمتاربيرباتوف بالهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأختتم يانيككاراسكو بالهدف الثالث في الدقيقة 94 عن طريق هجمة مرتدة أنطلق بالكرة وسددها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس أوسبينا.

أفضل حارس

جو هارت حارس مانشستر سيتي قدم أداء رائعا أمام برشلونة على الرغم من الهزيمة، جو هارت تصدى لعدة تسديدات وإنفرادات كادت أن تضاعف هزيمة فريقه بأكثر من هدفين.

جو هارت في الدقيقة 26 من عمر المباراة وبرشلونة متقدم بهدف مقابل لا شيء لمانشستر سيتي، انفراد تام لسواريز لكن جو هارت خرج من مرماه وأنقذ الموقف.

وبالطبع تم أختياره كأفضل حارس في الجولة بعد تصديه لركلة جزاء ليونيل ميسي وهو الأمر الصعب في كرة القدم أن تمنع الأرجنتيني من التسجيل.

أفضل هدف

في مباراة جمعت بين باير ليفركوزن وأتليتكو مدريد وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض، هاكان كالهنجولو سجل هدفا رائعا "ماتيجوا نشوف"