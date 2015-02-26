سيميوني بعد الخسارة: سعيد .. كادت تكون النتيجة أسوأ

برلين، (إفي): أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عن رضاه عن فريقه رغم الخسارة على ملعب مضيفه باير ليفركوزن بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح سيميوني لقناة (بلوس) قبل المؤتمر الصحفي "كانت مباراة غريبة، لم يخلق أي من الفريقين الكثير من الفرص امام المرمى، أرحل من هنا سعيدا، خاصة أننا أجرينا تغييرين في الشوط الأول".

كما وصف سيميوني الهدف الملغي لمهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بـ"الغريب"، مضيفا "خسرنا بهدف، كان ممكن أن تكون الأمور أكثر سوءا".

وتابع "أداء باير كان مشابها لأدائنا، الضغط بقوة على الكرة حين لا تكون بحوذتنا".

وفيما يتعلق بغياب المدافع الأوروجوائي دييجو جودين ولاعب الوسط البرتغالي تياجو مينديش عن مباراة الإياب في مدريد، طمأن المدرب "لا توجد مشكلة، سيلعب خيمينيز وماريو سواريز بدلا منهما".