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جابي قائد أتلتيكو: ليفركوزن تفوق واستحق الفوز

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جابي قائد أتلتيكو: ليفركوزن تفوق واستحق الفوز جابي قائد أتلتيكو: ليفركوزن تفوق واستحق الفوز

برلين، (إفي): اعترف جابي فرنانديز قائد أتلتيكو مدريد الإسباني بأن الخصم باير ليفركوزن الألماني تفوق اليوم في "الندية والضغط"، لكنه أبدى ثقته في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر أتلتيكو، وصيف بطل النسخة الماضية، على أرض ليفركوزن بهدف واحد دون رد في ذهاب دور الـ16 على ملعب باي أرينا، لتظل فرصه في التأهل قائمة حين يخوض الإياب على ملعبه فيسنتي كالديرون.

وأوضح جابي في تصريحات صحفية عقب الخسارة "أعتقد أنهم لعبوا بشكل قوي للغاية، وبسرعات كبيرة، تفوقوا علينا، كانت مواجهة صعبة".

وتابع لاعب الوسط "ليفركوزن استحق الفوز، رغم أنه لم يخلق الكثير من الفرص، نرحل من هنا واثقين في إمكانية التعويض على ملعبنا".

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