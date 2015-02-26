فينجر: الاندفاع الهجومي سبب الهزيمة.. ونتمسك بالفرصة في العودة

"فرصنا صغيرة في التأهل، لكننا سوف نستعد بكل قوة للقاء العودة من أجل التمسك بالأمل" هكذا تحدث أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عقب هزيمة فريقه أمام موناكو.

موناكو حقق انتصارا كبيرا على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف في ملعب الإمارات في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الفريق الإنجليزي للفوز في لقاء العودة الذي يقام في السابع عشر من مارس المقبل للفوز بثلاثة أهداف من أجل الوصول لربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وتحدث فينجر عقب اللقاء قائلا:"أضعنا العديد من الفرص، ولم نكن في مستوى جيد دفاعيا، مما كلفنا استقبال الأهداف".

وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي لأرسنال"بالرغم من استحواذنا على الكرة، إلا أن نقطة ضعفنا كانت الاندفاع الهجومي الكبير، مما نتج عنه وجود فراغ في الدفاع".

وأتم"لدينا فرصة صغيرة في التأهل، لكننا سوف نعمل على تحقيقها".