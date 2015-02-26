اتحاد الكرة: لن نستبعد الدفاع الجوي من استضافة مباريات الدوري

رفض اتحاد الكرة استبعاد ملعب الدفاع الجوي من استضافة مباريات في الدوري بعد استئنافه، رغم سقوط 22 مشجعا من جماهير الزمالك ضحايا خارج أسوار هذا الاستاد قبل مباراة إنبي يوم 7 فبراير الماضي.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "لا يوجد مانع من إقامة المباريات مجددا على ملعب الدفاع الجوي، لأن الحادثة كانت بعيدة عن الاستاد، ومن المؤسف ألا نستفيد من هذه المؤسسة الكبيرة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة نقل مباراة المنتخب الأوليمبي مع كينيا في تصفيات دورة الألعاب الأفريقية إلى استاد القاهرة احترامًا لمشاعر الضحايا".

وتابع: "أما مباراة الزمالك الأولى في كأس الكونفدرالية تم نقلها إلى ملعب الجونة، لأنها ستتزامن مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيشهد احتياطات أمنية مكثفة لوجود رؤوساء 50 دولة".

وأتم: "اتفقنا على وضع ضوابط صارمة لدخول الملاعب بعد استئناف الدوري، ولن يسمح إلا بحضور 15 فردًا فقط، هم عضو مجلس الإدارة ومدير النادي ومدير أمن النادي ومدير قطاع الكرة، سيدخلون الملعب في سيارة واحدة، وسيتم إخطار المنسق الأمني للمباراة بأسمائهم".