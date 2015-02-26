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المغرب يرفض ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان بالمملكة

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المغرب يرفض ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان بالمملكة المغرب يرفض ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان بالمملكة
أعربت السلطات المغربية عن رفضها لما تضمنه التقرير السنوى "الجزء الخاص بالمغرب" الذى قدمته منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية بالرباط من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وأفاد بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، أن السلطات المغربية تعبر عن "استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التى وافت بها السلطات العمومية، منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المتضمنة فيه".

وأضاف البيان أن السلطات المغربية تؤكد أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل بالبلاد، مشيرة مرة أخرى، وبهذه المناسبة، إلى أن قضية الإصلاح فى مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطى تعد "خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبنى على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".
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