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مؤسسة "نضال" تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى مقتل محام بقسم المطرية

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مؤسسة "نضال" تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى مقتل محام بقسم المطرية مؤسسة "نضال" تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى مقتل محام بقسم المطرية
أدانت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، ممارسات التعذيب التى تعرض لها المحامى كريم حمدى محمد، والذى لقى مصرعه داخل قسم شرطة المطرية.

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها منذ قليل، أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أنه "إعمالا بنصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها فى 10 ديسمبر عام 1986م، وإعمالا بنص المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية، تقدم محامو المؤسسة أمس الأربعاء، ببلاغ رقم 3615 عرائض النائب العام ضد كل من مأمور قسم المطرية ورئيس مباحث قسم المطرية، وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا، وبطلب فتح باب التحقيق فى الواقعة".

وناشدت المؤسسة النائب العام، والحكومة المصرية، بفتح تحقيق عاجل فى كل الانتهاكات الخاصة بالتعذيب التى مارستها الشرطة المصرية تجاه المواطنين، مطالبة بسرعة التحقيق فى واقعة تعذيب المحامى كريم حمدى محمد على، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم، وسرعة سن تشريع لمناهضة التعذيب تطبيقًا لأحكام الدستور المصرى والتزامًا بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

كما أوصت مؤسسة نضال بتشكيل لجان تقصى حقائق مشكلة من منظمات المجتمع المدنى كافة، لرصد حالات التعذيب وإيجاد آلية قانونية لإصباغ قوة القانون على تلك التقارير، بما يمكن النيابة العامة من الاعتماد عليها كدليل إدانة ضد المتورطين فى قضايا التعذيب.

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مصر 365

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