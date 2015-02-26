ثروت الخرباوي: السيسي رجل غير عادي.. ونحتاج إلى ثورة دينية لمواجهة الإرهاب

عقب لقاءه بالرئيس، قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، إن لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان «غير عادي» مع رجل «غير عادي»، مؤكدًا على أن الرئيس رجل قومي وعروبي يؤمن بالعروبة وبالمشروع القومي العربي.

وأضاف الخرباوي في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” أمس الأربعاء:” أن الرئيس السيسي يفكر في مسشروع بناء الإنسان المصري إلى جانب التنمية الصناعية والزراعية، مؤكدًا على أن الرئيس طرح عليه مخاطر الإرهاب المتطرف وكيفية مواجهته ” .

وشدد على ضرورة قيام ثورة دينية تقدم مفهوم جديد للدين للقضاء على الإرهاب المتطرف، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية اختاروا طريق الدم وتركوا الطرق السلمية.