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الأمم المتحدة تطالب بتكثيف المفاوضات في اليمن من أجل تسوية سياسية

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الأمم المتحدة تطالب بتكثيف المفاوضات في اليمن من أجل تسوية سياسية الأمم المتحدة تطالب بتكثيف المفاوضات في اليمن من أجل تسوية سياسية

الأمم المتحدة

طلب مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء من المتحاربين في الأزمة باليمن إلى “تسريع المفاوضات” من أجل تسوية سياسية، كما أشاد بعودة “الرئيس الشرعي” عبد ربه منصور هادي إلى التحرك بحرية.

وفي بيان بالإجماع، طلبت الدول الـ15 أيضا من الميليشيات الشيعية الحوثية “إطلاق سراح رئيس والوزراء الذين لا يزالون معتقلين بدون شروط”.

وأعرب الأعضاء عن “ارتياحهم لكون الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي لم يعد في الإقامة الجبرية” بعد أن نجح هادي في الفرار إلى عدن.

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بـ”بنية هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات السياسية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة” من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

كما “حثوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستجري في مكان ما لم يحدده بعد” مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر.

أ ف ب

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