أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السفارة الأميركية تحذر من تهديدات بتنفيذ اعتداءات في الأردن

Google+ Print
السفارة الأميركية تحذر من تهديدات بتنفيذ اعتداءات في الأردن السفارة الأميركية تحذر من تهديدات بتنفيذ اعتداءات في الأردن


>وجهت السفارة الأميركية في عمان تحذيرًا لرعاياها داعية إياهم إلى “الحذر الشديد” خصوصًا بسبب مخاطر حدوث هجمات في المراكز التجارية.

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها على الانترنت، إنها تلقت “معلومات تعتبرها ذات مصداقية بشأن تهديدات محتملة تستهدف خصوصًا المراكز التجارية الكبرى” بالعاصمة الأردنية.

ودعت الأميركيين وأسرهم إلى تفادي هذه المواقع في الأيام المقبلة.

وهددت مجموعات إسلامية متطرفة مرارًا بمهاجمة مراكز تجارية ومطاعم في الأردن ولهذا، تضيف الرسالة، من المتوقع تعزيز الإجراءات الأمنية حول هذه المراكز خصوصًا في عمان.

وأكد المتحدث باسم محمد المومني، لوكالة فرانس برس ، أن الأردن “يواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن السكان بالنظر إلى الوضع الإقليمي”.

وكثف الأردن العضو في التحالف ضد “داعش”، غاراته الجوية على مواقع تنظيم “داعش” المتطرف منذ إعدام هذا الأخير حرقًا أحد طياريه.

ودعا وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، الأحد المستهلكين إلى الحذر بعد تهديدات بهجمات متطرفين على مراكز تجارية غربية خصوصًا في باريس ولندن وكندًا والولايات المتحدة.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا