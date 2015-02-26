السفارة الأميركية تحذر من تهديدات بتنفيذ اعتداءات في الأردن



>وجهت السفارة الأميركية في عمان تحذيرًا لرعاياها داعية إياهم إلى “الحذر الشديد” خصوصًا بسبب مخاطر حدوث هجمات في المراكز التجارية.

وقالت السفارة في رسالة نشرتها على موقعها على الانترنت، إنها تلقت “معلومات تعتبرها ذات مصداقية بشأن تهديدات محتملة تستهدف خصوصًا المراكز التجارية الكبرى” بالعاصمة الأردنية.

ودعت الأميركيين وأسرهم إلى تفادي هذه المواقع في الأيام المقبلة.

وهددت مجموعات إسلامية متطرفة مرارًا بمهاجمة مراكز تجارية ومطاعم في الأردن ولهذا، تضيف الرسالة، من المتوقع تعزيز الإجراءات الأمنية حول هذه المراكز خصوصًا في عمان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، لوكالة فرانس برس ، أن الأردن “يواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن السكان بالنظر إلى الوضع الإقليمي”.

وكثف الأردن العضو في التحالف ضد “داعش”، غاراته الجوية على مواقع تنظيم “داعش” المتطرف منذ إعدام هذا الأخير حرقًا أحد طياريه.

ودعا وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، الأحد المستهلكين إلى الحذر بعد تهديدات بهجمات متطرفين على مراكز تجارية غربية خصوصًا في باريس ولندن وكندًا والولايات المتحدة.

أ ف ب