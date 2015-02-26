البابا تواضروس يستقبل سفير فلسطين بالقاهرة ومفتي القدس ووفدا من مشايخ ليبيا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كل من جمال الشوبكى، السفير الفلسطيني في مصر، وفضيلة الشيخ محمد حسين، مفتى القدس الديار الفلسطينية، .

وقدم السفير الفلسطيني والشيخ حسين التعازي،خلال اللقاء، للبابا تواضروس في وفاة 21 مصريا مسيحيا في ليبيا على يد تنظيم “داعش” قبل نحو أسبوعين.

كما استقبل البابا تواضروس اليوم أيضا وفدا من المشايخ الليبية بقيادة الشيخ محمود البانونى، بالإضافة إلى وفود من الكنائس الألمانية والسويسرية والنمساوية والكندية، لتعزيته في الضحايا المصريين الذين قتلوا على أيدى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

زار كل من جمال الشوبكى، السفير الفلسطيني في مصر، وفضيلة الشيخ محمد الحسينى، مفتى الديار الفلسطينية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، لتقديم واجب العزاء في الشهداء المصريين الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل وفدًا من المشايخ الليبية بقيادة الشيخ محمود البانونى، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعزيته في شهداء مصر الذين قتلوا على أيدى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

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