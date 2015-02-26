جيش الأردن يؤكد مقتل خمسة متسللين..ويشدد على أنه لا تهاون مع من يحاول الإخلال بأمن المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مساء أمس الأربعاء عن مقتل ثلاثة أشخاص حاولوا التسلل إلى المملكة قادمين من سوريا ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى من المتسللين إلى المملكة اليوم وبطريقة غير مشروعة إلى خمسة قتلى.

وقال مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية ، في بيان له ، “إنه في حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم حاول هؤلاء الأشخاص الثلاثة التسلل إلى المملكة قادمين من سوريا ورغم التنبيه وإطلاق بعض الطلقات التحذيرية إلا أنهم لم يمتثلوا مما اضطر القوات المسلحة لتطبيق قواعد الاشتباك وقتلهم جميعا”.

وشدد المصدر على أنه لا تهاون مع كل من يحاول الإخلال بأمن الأردن ، قائلا “سنطلق النار على أي شخص أو جماعة تحاول اختراق الحدود بطريقة غير مشروعة ومن أي اتجاه كان”.

وكان المصدر العسكري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مقتل شخصين حاولا في نحو الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم التسلل إلى الأراضي الأردنية قادمين من سوريا وبطريقة غير مشروعة.

يشار إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية كانت قد أحبطت مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودي مع سوريا ، إضافة إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وكميات كبيرة من السجائر من أراضي سوريا باتجاه أراضيه.

وتشهد الحدود الأردنية السورية – التي يبلغ طولها 378 كم – حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات في الأردن عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضي المملكة.

أ ش أ