“بوتين” يعلن دخول السفن الحربية الروسية الموانئ القبرصية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياد، أن جمهورية قبرص تسمح للسفن الروسية المشاركة في مكافحة الإرهاب والقرصنة، بدخول موانئ البلد.

قال بوتين في مؤتمر صحفي ” قبل كل شيء هذا يخص سفننا التي تشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقرصنة العالمية”.

وأكد بوتين على أن موسكو ونيقوسيا “أصدقاء ليس ضد جهة أخرى، وإنما لتحقيق أهدافنا الوطنية لصالح شعوبنا”. وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون بين البلدين “لا يزعج أحدا”.

وفي معرض حديثه عن التعاون في مجال الطاقة، أشار بوتين إلى أن بعض شركات الوقود والطاقة الأجنبية تعمل بالفعل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص. وقال أن الشركات الروسية أيضا تستطيع العمل في هذا المجال، وهذا محط اهتمام القيادة في قبرص. وأشار إلى أن الشركات الروسية سابقا أظهرت مثل هذا الاهتمام، لكنها لم تستطع الفوز في المناقصات. وخلص بوتين — “اليوم ذكرنا أننا على استعداد لمواصلة وتوسيع هذا التعاون”.

هذا وقد وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، بحضور رؤساء البلدين، مذكرة تعاون في المجال البحري- العسكري بين وزارة الدفاع الروسية والقبرصية، وغيرها من الوثائق حول التعاون.