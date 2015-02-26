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أهمها الجزر والتفاح.. تعرف على أطعمة الحد من ارتفاع الكوليسترول

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أهمها الجزر والتفاح.. تعرف على أطعمة الحد من ارتفاع الكوليسترول أهمها الجزر والتفاح.. تعرف على أطعمة الحد من ارتفاع الكوليسترول
يعد مرض "ارتفاع الكوليسترول بالدم" من الأمراض الأكثر شيوعًا بين الكثيرين، ومن المتعارف عليه أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة به.

أضرار الكوليسترول

وفى هذا السياق، توضح الدكتورة ريهام المسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، أن مرض الكوليسترول من أخطر الأمراض التى قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة فى حالة عدم القدرة على السيطرة عليه، ولذا ينبغى نجنب التعرض لزيادة نسبته.

وتتابع ريهام، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الشرايين، والإصابة بالجلطات فى مختلف أجزاء الجسم.

الحد من الكوليسترول

لافتة إلى أن من أبرز الممارسات التى تساعد فى الحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومنها:
>1- تناول التفاح بكثرة لأنه يلعب دورًا فاعلاً فى تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم، ويحد من ارتفاعه.
>2- يمكنك تناول فص ثوم يوميًا على الريق، لأنه يساعد فى الحد من ارتفاع الكوليسترول.
>3- تناول الأسماك يعد الغذاء الأمثل فى علاج الكوليسترول، كما أنه يحد من ارتفاعه.
>4- تناول الجزر بكثرة، لأنه يحتوى على العديد من العناصر التى تساعد على تجنب ارتفاع نسبة الكوليسترول، وأيضا يحد من التعرض للإصابة بأمراض القلب.

البيض برىء من زيادة مستويات الكوليسترول فى الدم

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