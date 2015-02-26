نقيب الصيادين: نيابة رشيد تفرج عن 30 صيادًا مصريًا قادمين من ليبيا

أكد أحمد نصار نقيب عام الصيادين بكفر الشيخ، أن نيابة رشيد أفرجت، منذ قليل، عن 30 صيادًا مصريًا قادمين من ليبيا على متن ثلاثة مراكب صيد، وهى "الحاج صالح" و"المستعين بالله" و"الإمام".

وأضاف أحمد نصار، فى تصريحات صحفية، "من المنتظر أن يتواجد الصيادون بقرية برج مغيزل صباح اليوم الخميس"، مشيراً إلى أن أهالى الصيادين فى انتظار وصولهم إلى القرية، وهناك عدد كبير أمام شرطة رشيد ينتظرون تنفيذ قرار الإفراج الصادر من النيابة.

وأشار نصار، إلى إن الصيادين وصلوا أمس وتم احتجازهم ببوغاز رشيد، وقد اتخذت الإجراءات القانونية للإفراج عنهم، حيث تم عرضهم على مركز رشيد ثم النيابة العامة برشيد، لإصدار قرار الإفراج عنهم، مؤكداً أن هؤلاء الصيادون كانوا يعملون فى ليبيا بعقود موثقة.

ولفت نصار، إلى أنه من المتوقع أن يصل خلال الأيام المقبلة عدد آخر من الصيادين على متن مراكب الصيد.