البترول: ليس لدينا مخزون استراتيجي لسد احتياجات المواطنين من اسطوانات الغاز الآن

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن أزمة نقص اسطوانات الغاز اوجد في بعض المراكز وليس في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة ضخت مليون و200 ألف اسطوانة خلال اليومين الماضيين لحل تلك الأزمة.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” أمس الأربعاء :” أن المواطنين سيلحظون استقرارًا في أزمة اسطوانات الغاز قريبًا، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين الوزارة ومباحث التموين لتكثيف المرور على المستودعات وضبط المخالفين “.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، على عدم امتلاك الوزارة لأي مخزون استراتيجي لسد احتياجات المواطنين من اسطوانات الغاز في الوقت الحالي.