بالفيديو.. المصري المتوجه إلى المريخ بلا عودة: «الموسيقى والقرآن وصورة العائلة» أهم ذكرياتي من الأرض

قال محمد سلام الفائز برحلة سفر إلى كوكب المريخ بلا عودة، إنه سيصطحب معه صورة لعائلته، ونسخة من القرآن الكريم، ومجموعة من أسطوانات الموسيقى خلال رحلته الدائمة، كآخر ذكريات له من كوكب الأرض.

وأضاف سلام خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” المحور” أنه يسعى لهذه الرحلة منذ عامين، مشيرًا إلى موافقة عائلته وذويه على هذه الرحلة؛ بسبب حبه الشديد لمجال الفضاء “.

> وأشار إلى وجود عائد مادي -لم يفصح عنه- جراء هذه الرحلة، مؤكدًا على اطمئنانه للحياة على سطح المريخ، بعد وجود مؤشرات كافية للحياة هناك.

وكانت القائمة قبل النهائية لرحلة “مارس وان”، التي تستهدف السفر للمريخ دون رجعة عام 2024، قد تضمنت اسمين عربيين ضمن 100 شخص من مختلف دول العالم، بحسب ما نشره موقع الأخبار “سكاي نيوز عربية”.

وذكر الموقع الاسماء العربية بالقائمة هي: المصري محمد سلام “ميدو” (32 عاماً)، ويعمل مخططاً مالياً بإحدى شركات التأمين، لكن اهتماماته بالفلك والتاريخ وضعت اسمه بالقائمة، حسب فيديو لمحمد يعرف نفسه من خلاله، على موقع منظمة “مارس وان”.

أما الثاني فهو مهندس الحاسب العراقي نجيب (38 عاماً)، الذي يعمل استشارياً في مجالات تطوير مواقع الإنترنت وقواعد البيانات، ويحضر حالياً لنيل درجة الدكتوراه في مجال علوم الكمبيوتر.

ومن المقرر أن تقوم منظمة “مارس وان” الهولندية، بتصفية المرشحين لتصل بالعدد إلى 24 شخصاً، يتم تقسيمهم إلى 6 فرق تضم كل منها 4 أعضاء، تتنافس بدورها حتى يقع الاختيار في النهاية على فريق واحد يسافر إلى الكوكب الأحمر في رحلة ذهاب دون عودة عام 2024، من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 6 مليارات دولار.

وكانت المنظمة غير الربحية أعلنت في 2012 نيتها إطلاق رحلة لكوكب المريخ، وإقامة مستعمرة بشرية أولية على الكوكب بحلول عام 2025، وتقدم وقتها أكثر من 200 ألف شخص بطلبات السفر، وقلصت القائمة مرتين لتصل إلى القائمة الحالية التي تضم 100 اسم.

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