مستشارة لأوباما: زيارة نتنياهو للولايات المتحدة ” مدمرة “

وصفت مستشارة رفيعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأسبوع المقبل بأنه “مدمر” للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتعتبر تعليقات سوزان رايس، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون الأمن القومي، على الزيارة أقوى تعقيب صدر عن البيت الأبيض حتى الآن.

وكان نتنياهو قد تلقى دعوة من رئيس مجلس النواب جون بوهنر لإلقاء كلمة أمام الكونجرس، في ما يُنظر إليه على أنه توبيخ لسياسة أوباما بشأن إيران.

وقالت رايس في برنامج “تشارلي روز” التلفزيوني “إن للزيارة آثارا مدمرة على نسيج العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يحاول تحقيق مكاسب في الولايات المتحدة من خلال الزيارة، قالت إنها لا تريد التكهن بأهدافه، وأضافت قائلة “نريد أن تكون العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة قوية بغض النظر عن الحزب الموجود في السلطة في أي من البلدين”.

يذكر أن البيت الأبيض يجري مفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، ورفض دعوات لفرض عقوبات إضافية عليها.

ويتوقع أن يناقش نتنياهو، الذي يدعم فرض عقوبات، الشأن الإيراني والجماعات الإسلامية في خطابه في الكونجرس.

وقد رفض نتنياهو دعوة للقاء خاص بأعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وصرح عدة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينهم نائب الرئيس جو بايدن، بأنهم لن يحضروا الجلسة.

يذكر أن الأعضاء الجمهوريين لم يستشيروا أوباما قبل دعوة نتنياهو.

ولا يخطط أوباما للقاء نتنياهو الأسبوع القادم، وقال البيت الأبيض إن ذلك يعود إلى سياسة البيت الأبيض في عدم لقاء رؤساء قبل فترة وجيزة من الانتخابات في بلادهم.

بي بي سي عربي