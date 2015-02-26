محافظ كفر الشيخ يضبط مخالفة بناء على الأراضى الزراعية أثناء جولته بقلين

قرر الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، إزالة أحد المبانى المخالفة أثناء مروره على طريق "قلين - قونة"، ضمن جولته الميدانية، اليوم الأربعاء، لمركز ومدينة قلين.

وضبط المحافظ أحد المتعدين على الأراضى الزراعية أثناء مروره، وعلى الفور أعطى تعليماته للواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة قلين بالتحفظ على مواد البناء المستخدمة بالمخالفة وإزالتها وتسويتها، لإعادتها للأرض الزراعية مرة أخرى .

وطالب المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظ بالتصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها من مهدها، وقال: إنه لن يسمح ببقاء فاسد فى موقعه، والمبدأ هو تطبيق القانون.