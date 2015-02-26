طرح 9 محاجر للاستغلال بوسط سيناء

وقال مصدر بإدارة المحاجر والملاحات بديوان عام محافظة شمال سيناء، إن المحاجر تنتج كميات كبيرة من الحجر الجيرى والرمال والطفلة، وتقع فى منطقة وسط سيناء، وهى عبارة عن 4 محاجر حجر جيرى فى منطقة وادى الفتح بريسان عنيزة.
وتبلغ مساحات هذه المحاجر 1500 متر × 600 متر، و 1250 مترا × 1000 متر، و 2000 متر × 500 متر، و1000 متر × 1250 مترا، ومحجر حجر جيرى فى منطقة جبل لبنى على مساحة 500 متر × 500 متر، ومحجر رمال عادية فى منطقة وادى المر بريسان عنيزة على مساحة 500 متر × 500 متر، ومحجر رمال بيضاء فى منطقة شرق جبل يلق على مساحة 500 متر × 200 متر، ومحجر طفلة فى منطقة وادى حريضين بنجع اللصافة على مساحة 1000 متر × 1000 متر، بالإضافة إلى محجر طفلة فى منطقة هبطة بالحمة على مساحة 2000 متر × 1500 متر.
وأضاف المصدر أنه على من يرغب فى استغلالها التقدم بطلب إلى مشروع المحاجر بالمحافظة، وستكون المفاضلة طبقاً لأسبقية تقديم الطلبات وعلى ضوء المادة رقم 8 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956.