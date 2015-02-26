أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وحدة مرضى القدم السكرى بالشرقية مهددة بالغلق لعدم توفير طبيب لها

Google+ Print
وحدة مرضى القدم السكرى بالشرقية مهددة بالغلق لعدم توفير طبيب لها وحدة مرضى القدم السكرى بالشرقية مهددة بالغلق لعدم توفير طبيب لها
سادت حالة من الغضب والاستياء بين مرضى القدم السكرى، بعد علمهم بعدم توفير طبيب لوحدة مرضى القدم السكرى بالشرقية، عقب بلوغ الطبيب الحالى سن المعاش، مما يهدد بغلق الوحدة.

وقد أنشأت المحافظة وحدة القدم السكرى الكائنة بطريق "الزقازيق – أبو حماد" منذ 6 سنوات، وتخدم محافظات القناة "الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ومختلف مراكز الشرقية "وتقدم الوحدة لمرضى القدم السكرى التحاليل والمتابعة الأسبوعية والغيار على القدم.

وقال عدد من المرضى إن الوحدة تبدأ عملها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهر، وقوتها قائمة على طبيب و5 ممرضات، وإن العلاج المقدم بالوحدة نسبة كبيرة منه مقدمة من أهل الخير لهم، خاصة أن مرضى القدم السكرى من محدودى الدخل وفترة علاجهم تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة.

وأضاف أحد المرضى أن الطبيب المكلف بخدمتهم فى الوحدة كان متعاونا معهم للغاية وقام بمخاطبة مديرية الصحة ووزارة الصحة أكثر من 50 مرة، بضرورة توفير طبيب مكانه بعد بلوغه سن المعاش، ولكن لم يتلق ردا من أى جهة حتى الآن.

وناشد المرضى وزير الصحة بالوقوف بجوارهم لعدم غلق الوحدة، وتوفير طبيب بدل الطبيب الذى تم بلوغه السن القانونية للمعاش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365