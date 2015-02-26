أخبار عاجلة

هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر -
ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي -
الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات البيشمركة الكردية تسيطر على 10 قرى بين سنجار والحدود السورية

Google+ Print
قوات البيشمركة الكردية تسيطر على 10 قرى بين سنجار والحدود السورية قوات البيشمركة الكردية تسيطر على 10 قرى بين سنجار والحدود السورية
أفاد مصدر قيادى فى قوات البيشمركة اليوم الأربعاء أن قواته وبالتعاون والتنسيق مع قوات كردية سورية سيطروا على 10 قرى حدودية تقع على جانبى الحدود بين قضاء سنجار والأراضى السورية.

وقال الرائد بدرخان زيبارى القائد فى قوات البيشمركة لوكالة الانباء الالمانية أمس الأربعاء إن "قوات البيشمركة وبالتنسيق والتعاون مع قوات حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى تمكنوا خلال اليومين الماضيين من تحرير 10 قرى على جانبى الحدود وطرد إرهابيى داعش من تلك القرى بالكامل".

وأضاف أن "القوات الكردية كانت قد نسقت فيما بينها لطرد داعش وتدمير مواقعه فى تلك القرى الواقعة على جانبى الحدود بين سنجار والأراضى السورية وذلك لقطع الطريق الرئيس لإمدادات قوات داعش من الأراض السورية إلى منطقة سنجار وبالعكس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365