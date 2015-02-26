قوات البيشمركة الكردية تسيطر على 10 قرى بين سنجار والحدود السورية

أفاد مصدر قيادى فى قوات البيشمركة اليوم الأربعاء أن قواته وبالتعاون والتنسيق مع قوات كردية سورية سيطروا على 10 قرى حدودية تقع على جانبى الحدود بين قضاء سنجار والأراضى السورية.

وقال الرائد بدرخان زيبارى القائد فى قوات البيشمركة لوكالة الانباء الالمانية أمس الأربعاء إن "قوات البيشمركة وبالتنسيق والتعاون مع قوات حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى تمكنوا خلال اليومين الماضيين من تحرير 10 قرى على جانبى الحدود وطرد إرهابيى داعش من تلك القرى بالكامل".

وأضاف أن "القوات الكردية كانت قد نسقت فيما بينها لطرد داعش وتدمير مواقعه فى تلك القرى الواقعة على جانبى الحدود بين سنجار والأراضى السورية وذلك لقطع الطريق الرئيس لإمدادات قوات داعش من الأراض السورية إلى منطقة سنجار وبالعكس".