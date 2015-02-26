5 نصائح للتخلص من العصبية

العصبية من المشاعر السلبية التى يشعر بها الشخص، والتى قد تتسبب فى إصابته بالعديد من الأمراض العضوية، كما أن لها أثرا اجتماعيا بالغ الخطورة.

مضاعفات العصبية على صحة الإنسان:

>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن شعور الإنسان بالعصبية المفرطة تكون بسبب ضغوط الحياة اليومية، التى ينتج عنها عدم تحمل الفرد لأى مؤثرات خارجية، فيعبر عن غضبه الداخلى بالعصبية.

وتوضح د. صفاء، أن العصبية تتسبب بالعديد من الأمراض العضوية كارتفاع ضغط الدم الذى قد يتطور إلى جلطة فى المخ، كما يمكن أن ترتفع العصبية من نسبة السكر فى الدم.

طرق التخلص من العصبية:

>وتقدم استشارى الطب النفسى، بعض الحيل للتخلص من العصبية ومنها:

1- قم بتحديد أهدافك وأعطيها الوقت الكافى من التركيز.

>2- أعط نفسك الوقت الكافى للتفكير بشكل إيجابى أثناء اتخاذك لأى قرار فى حياتك، ولا تستلم للتوتر والضغط النفسى.

>3- يجب عليك أن تفهم جيدا أن العصبية لا تساعد على حل أى مشكلة، وأن هذه المشكلة ليست دائما، ولذلك عليك التدبر باتخاذ القرار السليم فى حياتك.

>4- قم باختيار الأشخاص الإيجابيين فى حياتك، وابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك الأذى.

>5- تنزه مع الأشخاص المقربين لك، والذين تشعر معهم بالراحة، فهذا يساعدك على التخلص من الضغوط اليومية ويخلصك من التوتر.

الخبيرة النفسية راندة حسين تكتب: "كيف نخفف من التوتر العصبى"

تخلصى من العصبية والتوتر التى تسبق دورتك الشهرية بعدة حيل