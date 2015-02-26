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بالفيديو.. تفكيك قنبلة بدائية فى ميدان سرور بدمياط

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بالفيديو.. تفكيك قنبلة بدائية فى ميدان سرور بدمياط بالفيديو.. تفكيك قنبلة بدائية فى ميدان سرور بدمياط

أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط، مساء أمس الأربعاء، بقيادة اللواء ضياء عطية، من إبطال مفعول قنبلة بدائية فى ميدان سرور، وسط مدينة دمياط، وبالقرب من كنيسة العذراء مريم.

وسادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة ميدان سرور، عقب العثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة.

وانتقلت قوات الأمن إلى ميدان سرور لفحص الجسم، عقب إبلاغ المواطنين عن وجوده، وقام المقدم محمد منير رئيس وحدة الفرقعات بدمياط، بالتعامل مع الجسم وتفكيكه، كما تحركت قوة أمنية لتمشيط المناطق المجاورة للميدان للتصدي لأية محاولة لإثارة الشغب والفوضى.

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