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وفد أردنى يصل القاهرة للإعداد لزيارة الملك عبدالله الثانى لمصر

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وفد أردنى يصل القاهرة للإعداد لزيارة الملك عبدالله الثانى لمصر وفد أردنى يصل القاهرة للإعداد لزيارة الملك عبدالله الثانى لمصر

الملك عبدالله الثاني

وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، وفد من الديوان الملكى الأردنى قادما من عمان فى زيارة لمصر للإعداد لزيارة الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن لمصر ظهر اليوم الخميس لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة.

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، أن الوفد يضم 9 أفراد برئاسة جعفر رضوان كساسبه أحد مسئولى الديوان الملكى الأردنى، مشيرا إلى أن الوفد سوف يتابع الاستعدادات الخاصة بزيارة العاهل الأردنى لمصر التي تستغرق عدة ساعات، ويلتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث آخر التطورات بالمنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
> الألمانية

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