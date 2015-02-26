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جون كيرى يعترف أمام "الكونجرس" بتراجع دور أمريكا فى مصر

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جون كيرى يعترف أمام "الكونجرس" بتراجع دور أمريكا فى مصر جون كيرى يعترف أمام "الكونجرس" بتراجع دور أمريكا فى مصر
أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، اليوم، عن تقديره إزاء التعاون الذى يبديه الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، مشيرا إلى أنه اجتمع عدة مرات مع الرئيس السيسى، كما أنه على علاقة عمل جيدة مع وزير الخارجية سامح شكرى.

وقال كيرى فى شهادته أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكى اليوم، إن تقدم مساعدات هائلة فى مجال مكافحة الإرهاب كما تبذل جهودا كبيرة فى الحرب ضد الإرهاب فى سيناء.

وأشار كيرى فى شهادته إلى الدور الذى تلعبه مصر فى عملية السلام فى الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وأعرب كيرى عن توقعه بأن الإدارة الأمريكية ستفرج قريبا عن مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، مشيرا إلى أنه ملتزم بعملية تقديم شهادته أمام الكونجرس بشأن التقدم الذى تحرزه مصر، سواء فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح النشطاء السياسيين ومسألة المنظمات غير الحكومية، وأكد أنه يشجع مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات فى هذا الصدد.

وقال كيرى إن الولايات المتحدة بدأت تفهم بصورة أوضح الضغوط التى يعمل فى ظلها الرئيس السيسى، وكذلك القيود والصعوبات التى يعمل فى إطارها النظام القضائى المستقل فى مصر، غير أنه شدد على أن مصر ملتزمة كشريك رئيسى بمكافحة الإرهاب، كما أن مصر لها أهمية كبيرة فى استقرار المنطقة الذى تحتاجه الولايات المتحدة.

وأقر كيرى فى شهادته بأن نفوذ الولايات المتحدة فى مصر بدأ يتراجع، مشيرا إلى المساعدات التى تقدمها المملكة العربية ودولة الإمارات لمصر.

كما نوه إلى زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر والترحيب الذى لاقاه فى مصر بالإضافة إلى الصفقة العسكرية التى أبرمتها مصر وروسيا.

وزير خارجية أمريكا يلقى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف
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مصر 365

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