بالصور.."صحة الوادى الجديد" تلقى أدوية صالحة للاستخدام بالزراعات والبرك

رصدت عدسة "اليوم السابع" أحد مظاهر إهمال مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد فى التعامل مع أدوية وزارة الصحة، التى يتم صرفها للمستشفيات والتأمين الصحى، وذلك بإلقاء كميات كبيرة منها فى المناطق الزراعية وبرك الصرف الزراعى جنوب المناطق السكنية بمنطقة عين ياسين، والتى تهافت عليها المزارعون وقاموا بجمعها لاستخدامها كعلاج للماشية الخاصة بهم، خاصة المضادات الحيوية ضد مرض الجلد العقدى، وذلك وفقا لروايتهم.

ومن جانبهم، تقدم عدد من المزارعين بمذكرة تفصيلية بالواقعة لمحافظ الوادى الجديد، للمطالبة بالكشف المتسبب فى إلقاء تلك الأدوية، والتى تضمنت كمية كبيرة من الأقراص والمضادات الحيوية وأدوية خاصة بعمليات الغسيل الكلوى.

وقال يوسف حسين علوى، أحد المزارعين بالمنطقة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ أول أمس الثلاثاء، بوجود كمية كبيرة من الأدوية والمضادات الحيوية ملقاة فى المناطق المجاورة لزراعاته، وعندما استفسر عن سبب وجودها تبين أن عددا كبيرا من جيرانه قد قاموا بجمعها على مدار أيام مضت بعد أن قام مجهول بإلقائها فى البرك والأراضى البور المتاخمة للزراعات، حيث قام المزارعون باستخدامها لعلاج الماشية الخاصة، اعتقادا منهم أنها صالحة للاستخدام.

وأضاف شعبان ياسين أحمد، أحد المزارعين، أن إلقاء هذه الأدوية بهذه الطريقة يعتبر استهانة بحياة المزارعين، خاصة أن أغلبهم يصطحبون أطفالهم معهم للزراعات، مما يعرض الأطفال لخطورة التعرض لتلك الأدوية أثناء اللهو بها، معتبرا أن طريقة إعدام تلك الأدوية مخالفة للقانون، وهو ما يستوجب فتح تحقيق فى الواقعة لمعرفة المسئول عنها.

وأكد محمد عبد الرحيم، أحد الأهالى، أن الأدوية الملقاة تضمنت أدوية سارية المفعول، وعددا كبيرا من سرنجات مغلفة صالحة للاستخدام، والتى تسابق عليها عدد كبير من الأشخاص بهدف الانتفاع بها، حيث اجتمع مع آخرون وقاموا بتحذير المزارعين من خطورة التعامل مع تلك الأدوية الملقاة بجوار مزارعهم، وطالبوا الجهات المختصة بالتحقيق فى هذه الواقعة فى أسرع وقت ممكن.



>

جانب من أدوية المضادات الحيوية الملقاة فى المناطق الزراعية

كمية أخرى من أدوية وزارة الصحة ملقاة فى برك الصرف الزراعى

أدوية الغسيل الكلوى ملقاة فى الزراعات والبرك

كمية من الأقراص والمضادات الحيوية فى مياه برك الصرف الزراعى

أقراص وأدوية تابعة لوزارة الصحة ملقاة فى مياه البرك

أدوية الفشل الكلوى والمضادات الحيوية تعوم فى مياه برك الصرف الزراعى بعين ياسين

جانب من بقايا الأدوية الملقاة بعد أن جمعها المزارعون لاستخدامها

أحد المواقع التى تم إلقاء الأدوية فيها بالمخالفة لشروط إعدام الأدوية